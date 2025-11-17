Сіннер і Алькарас із колосальним розривом випередили інших тенісистів за призовими у 2025 році
Лідери світового рейтингу, іспанець Карлос Алькарас та італієць Яннік Сіннер, із величезним відривом лідирують за сумою зароблених призових протягом сезону-2025.
Фінансові підсумки року для тенісистів опублікував офіційний сайт АТР.
Попри те, що першою ракеткою світу сезон завершив Алькарас, найбільше заробив за виступи в одиночному розряді за рік Сіннер – $19,114,396. Іспанець програє лише трохи, маючи у своєму доробку $18,803,427.
Німець Александр Звєрєв, який йде третім, відстає більш ніж втричі. Його призові склали $5,976,268.
Розрив величезний, однак він не має особливо дивувати, адже Сіннер та Алькарас зустрічалися у фіналах трьох із чотирьох змагань Grand Slam, а також у вирішальному поєдинку Підсумкового турніру.
Топ-10 лідерів за призовими серед чоловіків у 2025 році
- Яннік Сіннер (Італія) – $19,114,396
- Карлос Алькарас (Іспанія) – $18,803,427
- Александр Звєрєв (Німеччина) – $5,976,268
- Тейлор Фрітц (США) – $5,456,536
- Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – $5,228,696
- Алекс де Мінор (Австралія) – $5,192,227
- Новак Джокович (Сербія) – $5,127,245
- Лоренцо Музетті (Італія) – $4,682,629
- Бен Шелтон (США) – $4,600,653
- Джек Дрейпер (Велика Британія) – $3,421,704
Нагадаємо, що 17 листопада вийшов оновлений рейтинг-лист АТР, в якому Карлос Алькарас продовжує лідирувати.