Сіннер і Алькарас із колосальним розривом випередили інших тенісистів за призовими у 2025 році

Станіслав Матусевич — 17 листопада 2025, 18:20
Лідери світового рейтингу, іспанець Карлос Алькарас та італієць Яннік Сіннер, із величезним відривом лідирують за сумою зароблених призових протягом сезону-2025.

Фінансові підсумки року для тенісистів опублікував офіційний сайт АТР.

Попри те, що першою ракеткою світу сезон завершив Алькарас, найбільше заробив за виступи в одиночному розряді за рік Сіннер – $19,114,396. Іспанець програє лише трохи, маючи у своєму доробку $18,803,427.

Німець Александр Звєрєв, який йде третім, відстає більш ніж втричі. Його призові склали $5,976,268.

Розрив величезний, однак він не має особливо дивувати, адже Сіннер та Алькарас зустрічалися у фіналах трьох із чотирьох змагань Grand Slam, а також у вирішальному поєдинку Підсумкового турніру.

Топ-10 лідерів за призовими серед чоловіків у 2025 році

  1. Яннік Сіннер (Італія)$19,114,396
  2. Карлос Алькарас (Іспанія)$18,803,427
  3. Александр Звєрєв (Німеччина)$5,976,268
  4. Тейлор Фрітц (США)$5,456,536
  5. Фелікс Оже-Альяссім (Канада)$5,228,696
  6. Алекс де Мінор (Австралія)$5,192,227
  7. Новак Джокович (Сербія)$5,127,245
  8. Лоренцо Музетті (Італія)$4,682,629
  9. Бен Шелтон (США)$4,600,653
  10. Джек Дрейпер (Велика Британія)$3,421,704

Нагадаємо, що 17 листопада вийшов оновлений рейтинг-лист АТР, в якому Карлос Алькарас продовжує лідирувати.

