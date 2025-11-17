Сіннер і Алькарас із колосальним розривом випередили інших тенісистів за призовими у 2025 році

Лідери світового рейтингу, іспанець Карлос Алькарас та італієць Яннік Сіннер, із величезним відривом лідирують за сумою зароблених призових протягом сезону-2025.

Фінансові підсумки року для тенісистів опублікував офіційний сайт АТР.

Попри те, що першою ракеткою світу сезон завершив Алькарас, найбільше заробив за виступи в одиночному розряді за рік Сіннер – $19,114,396. Іспанець програє лише трохи, маючи у своєму доробку $18,803,427.

Німець Александр Звєрєв, який йде третім, відстає більш ніж втричі. Його призові склали $5,976,268.

Розрив величезний, однак він не має особливо дивувати, адже Сіннер та Алькарас зустрічалися у фіналах трьох із чотирьох змагань Grand Slam, а також у вирішальному поєдинку Підсумкового турніру.

Топ-10 лідерів за призовими серед чоловіків у 2025 році

Яннік Сіннер (Італія) – $19,114,396 Карлос Алькарас (Іспанія) – $18,803,427 Александр Звєрєв (Німеччина) – $5,976,268 Тейлор Фрітц (США) – $5,456,536 Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – $5,228,696 Алекс де Мінор (Австралія) – $5,192,227 Новак Джокович (Сербія) – $5,127,245 Лоренцо Музетті (Італія) – $4,682,629 Бен Шелтон (США) – $4,600,653 Джек Дрейпер (Велика Британія) – $3,421,704

Нагадаємо, що 17 листопада вийшов оновлений рейтинг-лист АТР, в якому Карлос Алькарас продовжує лідирувати.