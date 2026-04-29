Сіннер зіграє з 19-річним вундеркіндом: на Мастерсі в Мадриді визначилися чвертьфіналісти

28 квітня на Мастерсі в Мадриді визначилися всі учасники чвертьфіналів. Обійшлося без гучних сенсацій, проте декілька несподіванок усе ж сталося.

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер без особливих проблем обіграв британця Кемерона Норрі (23) з рахунком 6:2, 7:5. Це 25 перемога поспіль турнірах АТР 1000 для італійця – четверта найдовша серія в історії.

Суперником Сіннера у чвертьфіналі стане 19-річний іспанець Рафаель Ходар (42), який не мав проблем із чехом Вітом Копрживою (66) – 7:5, 6:0. Ходар уперше зіграє у чвертьфіналі Мастерсу.

Норвежець Каспер Рууд (15), чинний чемпіон змагань, на трьох тай-брейках здолав грека Стефаноса Циципаса (80). Рахунок зустрічі 6:7 (4), 7:6(2), 7:6(3). Далі Рууд зустрінеться з іще одним дебютантом чвертьфіналів Мастерсу, бельгійцем Александером Блоксом (69).

Приємним результатом стала перемога італійця Флавіо Коболлі (13) над росіянином Даніїлом Медведєвим – 6:3, 5:7, 6:4. У чвертьфіналі Коболлі зіграє проти третьої ракетки світу, Александра Звєрєва. Німець впорався з чехом Томашем Махачем (6:4, 6:7(4), 6:3).

Останню пару вісімки найсильніших склали француз Артур Фіс (25) та чех Їржі Легечка (14).

Чвертьфінальні пари Мастерсу в Мадриді

Яннік Сіннер (Італія) – Рафаель Ходар (Іспанія)

Артур Фіс (Франція) – Їржі Легечка (Чехія)

Каспер Рууд (Норвегія) – Александер Блокс (Бельгія)

Александр Звєрєв (Німеччина) – Флавіо Коболлі (Італія)

Поєдинки відбудуться 29 квітня.

Нагадаємо, що в жіночих змаганнях у Мадриді напередодні сталася гучна сенсація. Перша ракетка світу з Білорусі Аріна Сабалєнка поступилася у чвертьфіналі американці Гейлі Баптист (32).