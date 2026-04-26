Сіннер упевнено вийшов у четверте коло Мастерсу в Мадриді й став співавтором кумедного моменту

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер без проблем здобув перемогу в третьому колі Мастерсу в Мадриді над данцем Елмером Меллером (169).

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3.

На сет-пойнті першої партії стався кумедний момент. У Меллера при виконанні подачі випала з рук ракетка й після прийому Сіннера данцю залишалося відбивати м'яч хіба що рукою.

Best set point ever. 😅 pic.twitter.com/cA8vu2d8O7 — José Morgado (@josemorgado) April 26, 2026

Mutua Madrid Open – АТР 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Третє коло, 26 квітня

Яннік Сіннер (Італія) – Елмер Меллер (Данія) 6:2, 6:3

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі турніру в Мадриді Сіннер зіграє проти сильнішого в матчі між Кемероном Норрі (23, Велика Британія) та Тьяго Тіранте (75, Аргентина).

Нагадаємо, що головний конкурент Сіннера іспанець Карлос Алькарас пропустить залишок грунтового сезону через травму.