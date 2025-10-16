Класичне протистояння: Алькарас і Сіннер зустрінуться в фіналі турніру Six Kings Slam

Два найкращі тенісисти світу, іспанець Карлос Алькарас (1) та італієць Яннік Сіннер (2), вийшли у фінал комерційного турніру Six Kings Slam, який з 15 по 18 жовтня проходить у саудівському Ер-Ріяді. У змаганні стартували 6 відомих тенісистів.

Обидва матчі дня закінчилися з ідентичним рахунком 6:4, 6:2. Алькарас обіграв американця Тейлора Фрітца (4), а Сіннер був сильнішим за серба Новака Джоковича (5). Яннік витратив на перемогу на сім хвилин менше за Карлоса (1 година 3 хвилини проти 1 години 10 хвилин).

18 жовтня дві перші ракетки світу зустрінуться у фіналі турніру, і це буде повторення минулорічного вирішального матчу, в якому переміг італієць.

Турнір Six Kings Slam відбувається вдруге, його призовий фонд складає 13,5 млн доларів. Кожен з учасників отримає гарантовані півтора мільйони, а чемпіон стане багатшим на 6 млн.

Нагадаємо, що напередодні відбулися два чвертьфінальні поєдинки, за підсумками яких Фрітц і Сіннер пройшли до півфіналу змагань.