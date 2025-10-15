Фрітц і Сіннер здобули перемоги на старті турніру Six Kings Slam

Тейлор Фрітц (4, США) і Яннік Сіннер (2, Італія) здобули легкі перемоги на старті комерційного турніру Six Kings Slam, який з 15 по 18 жовтні проходить у Саудівському Ер-Ріяді. У змаганні беруть участь 6 відомих тенісистів.

Фрітц менш ніж за годину розібрався з третьою ракеткою світу німцем Александром Звєрєвим з рахунком 6:3, 6:4. Згідно з умовами змагань, американець у півфіналі турніру зіграє з лідером світового рейтингу іспанцем Карлосом Алькарасом, який стартуватиме саме з цього раунду.

Сіннер не мав проблем із греком Стефаносом Циципасом (24), який вийшов на корт вперше за останній місяць через травму – 6:2, 6:3. У півфіналі італієць зустрінеться з Новаком Джоковичем (5, Сербія).

Турнір Six Kings Slam відбувається вдруге, його призовий фонд складає 13,5 млн доларів. Кожен з учасників отримає гарантовані півтора мільйони, а переможець стане багатшим на 6 млн. Минулого року чемпіоном став Сіннер.

Нагадаємо, що в оновленому цього тижня рейтинг-листі АТР Карлос Алькарас продовжує лідирувати.