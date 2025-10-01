Сіннер – про титул у Пекіні: Порівнювати мене з Джоковичем безглуздо

Друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер поділився емоціями після здобуття титулу на турнірі серії АТР 500 у Пекіні.

Слова тенісиста наводить Punto de Break.

" Кілька років тому тут був переломний момент у моїй кар'єрі, коли я показав чудовий теніс проти сильних суперників. Це я завжди буду пам'ятати. Я повернувся сюди і знову переміг, тому це дуже приємно. Підтримка була неймовірною з самого першого дня. Побачити переповнений стадіон у фіналі – це щось надзвичайне", – сказав Сіннер після своєї другої перемоги в столиці Китаю.

Новак Джокович перемагав у Пекіні шість разів. На питання про порівняння себе з видатним сербом Сіннер відповів скромно.

"Я завжди кажу, що порівнювати мене з Новаком – це безглуздо. Він на зовсім іншому рівні з усім, чого досяг у своїй кар'єрі. Я просто звичайний 24-річний хлопець, який намагається грати в свій найкращий теніс. Я знаю, що вже виграв кілька престижних титулів у своїй молодій кар'єрі, але подивимося, як довго я зможу це продовжувати. Те, що робили Новак, Рафа і Роджер більше 15 років, – це неймовірно. Новак досі в Турі і показує фантастичний теніс".

Наступним турніром для Янніка Сіннера стане Мастерс у Шанхаї, який проходить з 1 по 12 жовтня. З цього турніру знявся головний суперник італійця у світовому рейтингу, іспанець Карлос Алькарас.