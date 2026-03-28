Сіннер встановив рекорд Мастерсів: у Маямі визначилися фіналісти
Друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер та чех Їржі Легечка (22) стали фіналістами Мастерсу в Маямі.
Сіннер у півфінальному поєдинку обіграв німця Александра Звєрєва (4) – 6:3, 7:6(4), і став першим тенісистом в історії, який досяг трьох поспіль фіналів "тисячників" (Париж, Індіан-Веллс, Маямі) без втрати жодного сету.
Яннік може стати восьмим тенісистом в історії, хто виграв так званий "сонячний дубль", тобто, Мастерси в Індіан-Веллсі та Маямі в один сезон. Востаннє таке вдавалося зробити легендарному Роджеру Федереру у 2017 році.
Завадити зробити це Сіннеру спробує Легечка, який досягнув першого в кар'єрі фіналу турніру АТР 1000. У півфіналі чех легко розібрався з французом Артуром Фісом (31) з рахунком 6:2, 6:2. У Маямі Їржі поки не програв жодної своєї подачі.
У чотирьох очних зустрічах Сіннер не віддав Легечці жодного сету.
Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:3, 7:6(4)
Їржі Легечка (Чехія) – Артур Фіс (Франція) 6:2, 6:2
Вирішальний матч відбудеться 29 березня,
Нагадаємо, що на жіночому "тисячнику" в Маямі відомі фіналістки, які визначать тріумфаторку змагань 28 березня о 21:00 за київським часом.