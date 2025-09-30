Перша ракетка світу знявся з Мастерсу в Шанхаї

Лідер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас не виступить на Мастерсі в китайському Шанхаї, який пройде з 1 по 12 жовтня.

Про це Алькарас повідомив у своєму Instagram.

"Із жалем повідомляю, що не зможу зіграти на турнірі Rolex Masters у Шанхаї цього року. На жаль, у мене виникли деякі проблеми зі здоров'ям, і після обговорення з командою ми дійшли висновку, що найкращим рішенням буде відпочити та відновитись. Я з нетерпінням чекав на можливість виступити перед чудовими шанхайськими вболівальниками. Сподіваюся скоро повернутися і побачити своїх китайських уболівальників наступного року", – написав перша ракетка світу.

Instagram Карлоса Алькараса

Найімовірніше, таке рішення пов'язане з пошкодженням лівої ноги, якого Алькарас зазнав у першому колі турніру в Токіо, в матчі проти аргентинця Себастьяна Баеса.

Попри дискомфорт від цієї травми, Карлос став переможцем змагання у столиці Японії, обігравши у фіналі американця Тейлора Фрітца.