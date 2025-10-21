Сіннер пояснив причину відмови від участі в фінальному раунді Кубку Девіса

Друга ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував свою відсутність у заявці збірної Італії на фінальну частину Кубку Девіса 2025, яка відбудеться з 18 по 23 листопада у Болоньї.

Слова тенісиста наводить Ubitennis.

"Я вигравав Кубок Девіса двічі. Моя команда і я ухвалили це рішення, тому що сезон дуже довгий, мені потрібний додатковий тиждень відпочинку, щоб раніше розпочати тренування. Мета – повернутися у форму до Australian Open. За останні два роки я не досягнув максимуму через брак часу, тому ми ухвалили таке рішення", – сказав Сіннер.

Команда Італії вигравала Кубок Девіса у 2023-24 роках, її лідером в обох випадках був саме Яннік.

Нагадаємо, що напередодні стали відомі заявки чоловічих тенісних збірних на фінальний раунд Кубку Девіса.