Визначилися склади збірних команд на фінальний раунд Кубку Девіса
Стали відомі склади восьми збірних команд, які зіграють у фінальному раунді Кубку Девіса, що відбудеться з 18 по 23 листопада в італійській Болоньї.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Чвертьфінальні пари Кубку Девіса
- Італія – Австрія
- Франція – Бельгія
- Іспанія – Чехія
- Аргентина – Німеччина
Попередні заявки команд виглядають наступним чином.
Італія: Лоренцо Музетті, Флавіо Коболлі, Маттео Берреттіні, Сімоне Болеллі, Андреа Вавассорі
Австрія: Філіп Місолич, Юрій Родіонов, Лукас Ноймаєр, Александер Ерлер, Лукас Мідлер
Франція: Юго Умбер, Артур Ріндеркнех, Бенжамен Бонзі, П'єр-Юг Ербер
Бельгія: Зізу Бергс, Рафаель Колліньйон, Сандер Жилле, Йоран Фліген
Іспанія: Карлос Алькарас, Хауме Муньяр, Педро Мартінес, Марсель Гранольєрс
Чехія: Їржі Легечка, Якуб Меншик, Томаш Махач, Віт Копржива, Адам Павласек
Аргентина: Франсіско Черундоло, Томас Мартін Етчеверрі, Франсіско Комесанья, Орасіо Себальос, Андрес Молтені
Німеччина: Александр Звєрєв, Ян-Леннард Штруфф, Яннік Ганфманн, Кевін Кравітц, Тім Пютц
Зазначимо, що у складах команд присутні перша й третя ракетки світу, відповідно, іспанець Карлос Алькарас та німець Александр Звєрєв, однак відсутній другий номер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер.
Нагадаємо, що збірна України розгромно перемогла команду Домініканської Республіки в межах раунду плейоф Другої світової групи Кубку Девіса.