Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Визначилися склади збірних команд на фінальний раунд Кубку Девіса

Станіслав Матусевич — 20 жовтня 2025, 19:52
Визначилися склади збірних команд на фінальний раунд Кубку Девіса
Кубок Девіса
Фото з відкритих джерел

Стали відомі склади восьми збірних команд, які зіграють у фінальному раунді Кубку Девіса, що відбудеться з 18 по 23 листопада в італійській Болоньї.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Чвертьфінальні пари Кубку Девіса

  • Італія – Австрія
  • Франція – Бельгія
  • Іспанія – Чехія
  • Аргентина – Німеччина

Попередні заявки команд виглядають наступним чином.

Італія: Лоренцо Музетті, Флавіо Коболлі, Маттео Берреттіні, Сімоне Болеллі, Андреа Вавассорі

Австрія: Філіп Місолич, Юрій Родіонов, Лукас Ноймаєр, Александер Ерлер, Лукас Мідлер

Франція: Юго Умбер, Артур Ріндеркнех, Бенжамен Бонзі, П'єр-Юг Ербер

Бельгія: Зізу Бергс, Рафаель Колліньйон, Сандер Жилле, Йоран Фліген

Іспанія: Карлос Алькарас, Хауме Муньяр, Педро Мартінес, Марсель Гранольєрс

Чехія: Їржі Легечка, Якуб Меншик, Томаш Махач, Віт Копржива, Адам Павласек

Аргентина: Франсіско Черундоло, Томас Мартін Етчеверрі, Франсіско Комесанья, Орасіо Себальос, Андрес Молтені

Німеччина: Александр Звєрєв, Ян-Леннард Штруфф, Яннік Ганфманн, Кевін Кравітц, Тім Пютц

Зазначимо, що у складах команд присутні перша й третя ракетки світу, відповідно, іспанець Карлос Алькарас та німець Александр Звєрєв, однак відсутній другий номер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер.

Нагадаємо, що збірна України розгромно перемогла команду Домініканської Республіки в межах раунду плейоф Другої світової групи Кубку Девіса.

Кубок Девіса Яннік Сіннер Карлос Алькарас Александр Звєрєв

Кубок Девіса

У віці 86 років помер чотириразовий володар Кубка Девіса
Визначився наступний суперник збірної України у Кубку Девіса
Алькарас планує зіграти у фінальному раунді Кубку Девіса 2025
Чоловіча збірна України дізналася можливих суперників у Кубку Девіса
Браво, Терещук! І тут – історія: перша ґрунтова перемога з 2003 року

Останні новини