Визначилися склади збірних команд на фінальний раунд Кубку Девіса

Стали відомі склади восьми збірних команд, які зіграють у фінальному раунді Кубку Девіса, що відбудеться з 18 по 23 листопада в італійській Болоньї.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Чвертьфінальні пари Кубку Девіса

Італія – Австрія

Франція – Бельгія

Іспанія – Чехія

Аргентина – Німеччина

Попередні заявки команд виглядають наступним чином.

Італія: Лоренцо Музетті, Флавіо Коболлі, Маттео Берреттіні, Сімоне Болеллі, Андреа Вавассорі

Австрія: Філіп Місолич, Юрій Родіонов, Лукас Ноймаєр, Александер Ерлер, Лукас Мідлер

Франція: Юго Умбер, Артур Ріндеркнех, Бенжамен Бонзі, П'єр-Юг Ербер

Бельгія: Зізу Бергс, Рафаель Колліньйон, Сандер Жилле, Йоран Фліген

Іспанія: Карлос Алькарас, Хауме Муньяр, Педро Мартінес, Марсель Гранольєрс

Чехія: Їржі Легечка, Якуб Меншик, Томаш Махач, Віт Копржива, Адам Павласек

Аргентина: Франсіско Черундоло, Томас Мартін Етчеверрі, Франсіско Комесанья, Орасіо Себальос, Андрес Молтені

Німеччина: Александр Звєрєв, Ян-Леннард Штруфф, Яннік Ганфманн, Кевін Кравітц, Тім Пютц

Зазначимо, що у складах команд присутні перша й третя ракетки світу, відповідно, іспанець Карлос Алькарас та німець Александр Звєрєв, однак відсутній другий номер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер.

Нагадаємо, що збірна України розгромно перемогла команду Домініканської Республіки в межах раунду плейоф Другої світової групи Кубку Девіса.