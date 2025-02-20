Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Швьонтек здивувала заявою про можливу співпрацю з Сабалєнкою

Станіслав Матусевич — 20 лютого 2025, 12:21
Іга Швьонтек (праворуч) та Аріна Сабалєнка
Іга Швьонтек (праворуч) та Аріна Сабалєнка
Getty images

Полька Іга Швьонтек несподівано заявила, що може обрати собі в тренери лідерку жіночого рейтингу, білоруску Аріну Сабалєнку.

Про це друга ракетка світу розповіла на пресконференції після матчу з Даяною Ястремською у Дубаї, повідомляє портал tennisworldusa.org.

Як ще один варіант, Швьонтек розглядає кандидатуру колишньої тенісистки Андреа Петкович.

"Петкович більше не грає, але я чула, що у неї справді чудовий погляд, вона мені завжди подобалася, і я думаю, що ми будемо ладнати.

Я не знаю... Може, Аріна. Вона старша за мене, тому раніше закінчить...", сказала 23-річна полька.

Німкеня Андреа Петкович, ексдев'ята ракетка світу, завершила професійну кар'єру 2022 року і зараз працює коментаторкою. Так звана «нейтральна» спортсменка Аріна Соболенко наразі посідає перше місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, що напередодні Швьонтек перемогла українку Даяну Ястремську у третьому колі представницького турніру в Дубаї.

Дубай Іга Швьонтек WTA 1000 Аріна Сабалєнка

Іга Швьонтек

Друга ракетка світу прокоментувала перемогу над Ястремською в Дубаї
Ястремська не змогла перемогти другу ракетку світу у Дубаї
Визначився час, коли Ястремська зіграє зі Швьонтек у Дубаї
Чотири українки отримали суперниць по першому колу на престижному турнірі у Дубаї
Остапенко заявила, що була впевнена в перемозі над Швьонтек

Останні новини