Ястремська вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA 500 у Штутгарті

Даяна Ястремська (46) успішно стартувала у кваліфікації грунтового турніру серії WTA 500 у Штутгарті. У першому матчі вона перемогла ексдвадцяту ракетку світу Ану Конюх (534, Хорватія).

За 1 годину 3 хвилини українка обіграла свою суперницю з рахунком 6:1, 6:4.

Гра проходила під диктовку Ястремської, вона вела 6:2, 3:1, після чого Конюх взяла 3 гейми поспіль. Втім, Даяна відповіла тим самим і здобула підсумкову перемогу.

За матч Ястремська 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, не помилялася на подачі та зробила 1 брейк.

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Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)

Призовий фонд: $1,064,510

Півфінал кваліфікації, 12 квітня

Даяна Ястремська (Україна) – Ана Конюх (Хорватія) 6:1, 6:4

Це була друга зустріч суперниць, рахунок зрівнявся. У матчі за вихід в основну сітку змагань українка зіграє або з Яніною Вікмаєр (1231, Бельгія), або з Еллою Зайдель (125, Німеччина).

Нагадаємо, що трохи пізніше у суботу свій півфінал кваліфікації у Штутгарті проведе Юлія Стародубцева (103). Вона зустрінеться з іншою представницею Хорватії, Яною Фетт (154).