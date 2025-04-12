Ястремська вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA 500 у Штутгарті
Даяна Ястремська (46) успішно стартувала у кваліфікації грунтового турніру серії WTA 500 у Штутгарті. У першому матчі вона перемогла ексдвадцяту ракетку світу Ану Конюх (534, Хорватія).
За 1 годину 3 хвилини українка обіграла свою суперницю з рахунком 6:1, 6:4.
Гра проходила під диктовку Ястремської, вона вела 6:2, 3:1, після чого Конюх взяла 3 гейми поспіль. Втім, Даяна відповіла тим самим і здобула підсумкову перемогу.
За матч Ястремська 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, не помилялася на подачі та зробила 1 брейк.
Даяна Ястремська (Україна) – Ана Конюх (Хорватія) 6:1, 6:4
Це була друга зустріч суперниць, рахунок зрівнявся. У матчі за вихід в основну сітку змагань українка зіграє або з Яніною Вікмаєр (1231, Бельгія), або з Еллою Зайдель (125, Німеччина).
Нагадаємо, що трохи пізніше у суботу свій півфінал кваліфікації у Штутгарті проведе Юлія Стародубцева (103). Вона зустрінеться з іншою представницею Хорватії, Яною Фетт (154).