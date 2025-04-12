Ястремська і Стародубцева дізналися суперниць у кваліфікації турніру в Штутгарті

Даяна Ястремська (46) та Юлія Стародубцева (103) отримали суперниць по кваліфікації грунтового турніру серії WTA 500 у німецькому Штутгарті.

Ястремська розпочне змагання грою проти хорватки Ани Конюх (534). В очних зустрічах рахунок 1:0 на користь українки. Матч розпочнеться 12 квітня о 12:00 за київським часом.

Стародубцева у півфіналі кваліфікації зіграє з ще однією представницею Хорватії Яною Фетт (154). Тенісистки раніше зустрічалися одного разу, перемогла хорватка. Початок поєдинку орієнтовно о 13:30.

Нагадаємо, вчора жіноча збірна України розгромила команду Польщі з рахунком 3:0 у межах групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.