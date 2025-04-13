Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі серії WTA 500 у Штутгарті
Даяна Ястремська (46) успішно подолала кваліфікацію грунтового турніру серії WTA 500 у Штутгарті. У матчі за вихід в основну сітку вона перемогла Еллу Зайдель (125, Німеччина).
За 1 годину 20 хвилин українка обіграла господарку кортів з рахунком 6:3, 6:4.
За матч Ястремська 7 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.
Даяна Ястремська (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) 6:3, 6:4
Це була перша зустріч суперниць.
Суперниця українки у першому колі основної сітки турніру в Штутгарті визначиться після завершення усіх матчів кваліфікації.
Окрім Ястремської, в основі змагання у Штутгарті також зіграє Марта Костюк (25).
Нагадаємо, що вчора Даяна Ястремська у півфіналі кваліфікації обіграла ексдвадцяту ракетку світу хорватку Ану Конюх (534).