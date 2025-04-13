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Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі серії WTA 500 у Штутгарті

Станіслав Матусевич — 13 квітня 2025, 15:11
Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі серії WTA 500 у Штутгарті
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська (46) успішно подолала кваліфікацію грунтового турніру серії WTA 500 у Штутгарті. У матчі за вихід в основну сітку вона перемогла Еллу Зайдель (125, Німеччина).

За 1 годину 20 хвилин українка обіграла господарку кортів з рахунком 6:3, 6:4.

За матч Ястремська 7 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500
Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)
Призовий фонд: $1,064,510
Фінал кваліфікації, 13 квітня

Даяна Ястремська (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) 6:3, 6:4

Це була перша зустріч суперниць. 

Суперниця українки у першому колі основної сітки турніру в Штутгарті визначиться після завершення усіх матчів кваліфікації.

Окрім Ястремської, в основі змагання у Штутгарті також зіграє Марта Костюк (25).

Нагадаємо, що вчора Даяна Ястремська у півфіналі кваліфікації обіграла ексдвадцяту ракетку світу хорватку Ану Конюх (534).

Штутгарт Даяна Ястремська WTA 500

Даяна Ястремська

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