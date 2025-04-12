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Стародубцева поступилася на старті кваліфікації в Штутгарті

Станіслав Матусевич — 12 квітня 2025, 15:51
Стародубцева поступилася на старті кваліфікації в Штутгарті
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (103) поступилася у півфіналі кваліфікації грунтового турніру серії WTA 500 у Штутгарті хорватці Яні Фетт (154).

Матч тривав 1 годину 55 хвилин і завершився з рахунком 7:6(4), 6:3.

У першому сеті українка програвала 1:5, проте змогла перевести гру на тай-брейк, де хорватка виявилася сильнішою.

А у другій партії Фетт вистачило єдиного брейку в четвертому геймі.

За матч Стародубцева 2 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця теж виконала 2 ейси та 6 помилок на подачі, але зробила 3 брейки.

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Півфінал кваліфікації, 12 квітня

Яна Фетт (Хорватія) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:6(4), 6:3

Це була друга зустріч суперниць, обидві залишилися за хорваткою. У матчі за вихід в основну сітку змагань Фетт зіграє або з Ребекою Масаровою (157, Швейцарія), або з Анастасією Захаровою (127, -).

Для Стародубцевої ця поразка стала четвертою поспіль на турнірах різного рівня.

Нагадаємо, що раншіе Даяна Ястремська (46) обіграла іншу хорватку Ану Конюх (534) і вийшла у фінал кваліфікації в Штутгарті.

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