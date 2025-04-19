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Остапенко вшосте поспіль обіграла Швьонтек: у Штутгарті визначилися півфіналістки

Станіслав Матусевич — 19 квітня 2025, 22:40
Остапенко вшосте поспіль обіграла Швьонтек: у Штутгарті визначилися півфіналістки
Альона Остапенко
Getty Images

Стали відомі півфіналістки на турнірі серії WTA 500 у німецькому Штутгарті. Ними стали Альона Остапенко (24, Латвія), Єкатерина Александрова (22, -), Жасмін Паоліні (5, Італія) та Аріна Сабалєнка (1, -).

Через Страсну п'ятницю чвертьфінальні поєдинки у Штутгарті було зміщено на суботу, відповідно, фінальна зустріч відбудеться у понеділок, 21 квітня.

Незважаючи на різний рейтинг учасниць, найцікавішим чвертьфіналом вважався матч між Остапенко та Ігою Швьонтек (2, Польща). Все через те, що латвійка виграла усі 5 попередніх матчів проти польки.

Не стала виключенням і ця гра, незважаючи на те, що проходила на улюбленому для Швьонтек грунті. Іга зуміла взяти другий сет, але перший і третій залишилися за Остапенко – 6:3, 3:6, 6:2. Тож у протистояннях зі Швьонтек Альона тепер має цілком тенісний рахунок 6:0.

У півфіналі Остапенко зустрінеться з росіянкою Александровою, яка несподівано легко обіграла американку Джессіку Пегулу (3) – 6:0, 6:4.

У матчі представниць топ-5 рейтингу Паоліні здолала американку Коко Гофф (4) з рахунком 6:4, 6:3. Це перша перемога італійки над 21-річною суперницею у трьох зіграних зустрічах.

Паоліні у півфіналі протистоятиме першій ракетці світу Сабалєнці. Білоруска у суботу провела лише перший матч на турнірі. Перше коло вона через високий номер посіву пропускала, а в другому росіянка Анастасія Потапова (38) знялася ще до виходу на корт.

Півфінальні пари турніру WTA 500 у Штутгарті:

  • Альона Остапенко – Єкатерина Александрова
  • Жасмін Паоліні – Аріна Сабалєнка

Нагадаємо, що у фіналі змагання у Руані зіграють українка Еліна Світоліна та сербка Ольга Данилович.

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Альона Остапенко

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