Сачко та Приходько поступилися у стартових матчах на челенджері в Шербурі

Віталій Сачко (384) та Олег Приходько (315) не змогли подолати перше коло основної сітки турніру серії ATP Challenger Tour 75 у французькому Шербурі.

Сачко в статусі "лакі лузера", програвши фінал кваліфікації чеху Лукашу Покорни, потрапив до основи змагань через зняття американця Максима Крессі. У стартовому матчі за 1 годину 37 хвилин він поступився французу Максиму Жанв'є (283) з рахунком 3:6, 6:2, 3:6.

Сачко виконав 5 ейсів, одного разу помилився на подачі та зробив 2 брейки.

Приходько розпочав турнір одразу з основної сітки, але в першому ж матчі програв фіну Емілю Руусувуорі (221) за 1 годину 24 хвилини – 4:6, 6:1, 3:6.

На рахунку Приходька 7 ейсів, 4 подвійні помилки та 3 брейки.

Challenger Cherbourg La Manche – ATP Challenger Tour 75

Шербур, Франція, хард

Призовий фонд: €54,000

Перше коло, 11 березня

Максим Жанв'є (Франція) – Віталій Сачко (Україна) 6:3, 2:6, 6:3

Еміль Руусувуорі (Фінляндія) – Олег Приходько (Україна) 6:4, 1:6, 6:3

Нагадаємо, що минулого тижня Сачко подолав кваліфікацію на турнірі аналогічної категорії у французькому Тьонвілі, а в першому колі основної сітки розгромно програв австрійцю Юрію Родіонову.