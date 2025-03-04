Сачко без шансів програв у першому колі челенджера у Тьонвілі

Український тенісист Віталій Сачко (384) не зміг подолати перше коло основної сітки турніру серії ATP Challenger Tour 75 у французькому Тьонвілі. У стартовому матчі він без шансів поступився австрійцю Юрію Родіонову (209).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:2 на користь Родіонова.

Сачко 2 рази подав навиліт, припустився 4 подвійних помилок та не мав жодного брейк-пойнту. На рахунку суперника 5 ейсів, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Thionville Open – ATP Challenger Tour 75

Тьонвіль, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: €91,250

Перше коло, 4 березня

Юрій Родіонов (Австрія) – Віталій Сачко (Україна) 6:2, 6:2

Це була перша зустріч суперників. У наступному колі змагань Родіонов зустрінеться з переможцем пари Якуб Пауль (343, Швейцарія) – Александер Блокс (156, Бельгія).

Нагадаємо, що напередодні Сачко у фіналі кваліфікації обіграв Етьєнна Донне (733, Франція).