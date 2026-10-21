Подрез слідом за Завацькою вийшла у друге коло турніру у Франції

Українська тенісистка Вероніка Подрез (124), посіяна під першим номером на турнірі серії WTT W50 у французькому Шербур-ан-Котантені, впевнено вийшла у друге коло змагань. На старті вона розгромила німкеню Юлію Штусек (383).

Поєдинок тривав лише 52 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:2.

За матч Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 7 помилок на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

WTT W50, Cherbourg-en-Cotentin

Шербур-ан-Котантен, Франція, хард

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 21 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Юлія Штусек (Німеччина) 6:1, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез зіграє проти сильнішої у французькому дербі між Нінон Карпентьє (1507) та Аліс Робб (1050).

Нагадаємо, що напередодні у друге коло турніру в Шербур-ан-Котантені вийшла інша українка, Катаріна Завацька (248).