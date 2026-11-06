Подрез легко вийшла у півфінал турніру в Петанжі

Українська тенісистка Вероніка Подрез (127) без проблем вийшла в півфінал турніру серії WTT W75 у люксембурзькому Петанжі. У чвертьфінальному матчі друга сіяна обіграла представницю Швеції Лізу Цаар (291).

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:3.

За матч Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 1 брейк.

WTT W75, Petange

Петанж, Люксембург, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 6 листопада

Вероніка Подрез (Україна) – Ліза Цаар (Швеція) 6:1, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі українка зіграє проти німкені Тесси Йоганни Брокманн (331).

Подрез продовжила свою серію перемог на турнірах WTT до восьми матчів поспіль. Минулого тижня Вероніка захистила чемпіонський титул на турнірі аналогічної категорії у французькому Пуатьє.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Петанжі Подрез обіграла іншу нашу тенісистку, Катаріну Завацьку (242), а в другому колі здолала француженку Джессіку Понше (293).