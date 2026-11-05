Подрез здобула яскраву вольову перемогу і вийшла у чвертьфінал турніру в Петанжі

Українська тенісистка Вероніка Подрез (127) у вольовому стилі обіграла француженку Джессіку Понше (293) у матчі 1/8 фіналу турніру серії WTT W75 у люксембурзькому Петанжі й вийшла до чвертьфіналу.

Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:0, 6:1.

Після невдалої першої партії надалі Вероніка не залишила жодного шансу своїй суперниці.

За матч Подрез не подавала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 3 брейки.

WTT W75, Petange

Петанж, Люксембург, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 5 листопада

Вероніка Подрез (Україна) – Джессіка Понше (Франція) 3:6, 6:0, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі українка зіграє проти сильнішої у шведському протистоянні між Лізою Цаар (291) та Леа Нільссон (356).

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Петанжі Подрез обіграла іншу нашу тенісистку, Катаріну Завацьку (242).

Минулого тижня Вероніка захистила чемпіонський титул на турнірі аналогічної категорії у французькому Пуатьє.