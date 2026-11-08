Подрез виграла другий турнір за два тижні й встановить особистий рекорд у рейтингу WTA

Українська тенісистка Вероніка Подрез (127) стала переможницею турніру серії WTT W75 у люксембурзькому Петанжі. У вирішальному матчі змагань друга сіяна обіграла чешку Анну Шишкову (170).

Поєдинок тривав 1 годину 31 хвилину і завершився з рахунком 6:2, 7:5.

У другій партії українці вдалося відігратися з 3:5, ліквідувавши при цьому шість сет-пойнтів чешки.

За матч Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 5 помилок на подачі та 2 брейки.

WTT W75, Petange

Петанж, Люксембург, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Фінал, 8 листопада

Вероніка Подрез (Україна) – Анна Шишкова (Чехія) 6:2, 7:5

Суперниці зустрічалися вдруге за останні півтора місяці, кожна має по одній перемозі.

Подрез провела 13-й фінал турнірів WTT і здобула дев'яту перемогу, причому другу поспіль.

Минулого тижня Вероніка захистила чемпіонський титул на турнірі аналогічної категорії у французькому Пуатьє.

Наступного тижня 19-річна українка посяде 121 позицію світового рейтингу, що стане її персональним рекордом.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Петанжі Подрез обіграла іншу нашу тенісистку, Катаріну Завацьку (242), у другому колі здолала француженку Джессіку Понше (293). У чвертьфіналі українка розгромила шведку Лізу Цаар (291), а в півфіналі перемогла німкеню Тессу Йоганну Брокманн (331).