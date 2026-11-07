Подрез здобула чергову впевнену перемогу і вийшла у фінал турніру в Петанжі

Українська тенісистка Вероніка Подрез (127) вийшла в фінал турніру серії WTT W75 у люксембурзькому Петанжі. У півфінальному матчі друга сіяна переграла німкеню Тессу Йоганну Брокманн (331).

Поєдинок тривав 1 годину 31 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

За матч Подрез не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 2 брейки.

WTT W75, Petange

Петанж, Люксембург, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Півфінал, 7 листопада

Вероніка Подрез (Україна) – Тесса Йоганна Брокманн (Німеччина) 6:4, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У вирішальному поєдинку українка зіграє проти сильнішої в матчі між Грет Міннен (240, Бельгія) та Анною Шишковою (170, Чехія).

Подрез другий тиждень поспіль проведе фінал турніру WTT. Минулого тижня Вероніка захистила чемпіонський титул на турнірі аналогічної категорії у французькому Пуатьє.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Петанжі Подрез обіграла іншу нашу тенісистку, Катаріну Завацьку (242), у другому колі здолала француженку Джессіку Понше (293), а у чвертьфіналі розгромила шведку Лізу Цаар (291).