Подрез поступилася росіянці у фіналі найбільшого турніру у своїй кар'єрі
Вероніка Подрез
Getty images
18-річна Вероніка Подрез (477) не змогла обіграти росіянку Александру Шубладзе (675) у фінальному матчі турніру серії ITF W35 у французькому Реймсі.
Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.
У першій партії українка вела 4:1, а в другій зі старту зробила брейк, однак для перемоги цього не вистачило.
Подрез за матч 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 4 брейки.
ITF W35, Reims
Реймс, Франція, хард
Призовий фонд: $30,000
Фінал, 5 жовтня
Александра Шубладзе (-) – Вероніка Подрез (Україна) 6:4, 6:4
Суперниці раніше не зустрічалися. Подрез зіграла у найбільшому фіналі в дорослій кар'єрі.
Нагадаємо, що напередодні Вероніка Подрез впевнено обіграла француженку Кім Кіарелло у півфіналі турніру в Реймсі.