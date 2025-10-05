Українська правда
Подрез поступилася росіянці у фіналі найбільшого турніру у своїй кар'єрі

Станіслав Матусевич — 5 жовтня 2025, 17:52
Вероніка Подрез
Getty images

18-річна Вероніка Подрез (477) не змогла обіграти росіянку Александру Шубладзе (675) у фінальному матчі турніру серії ITF W35 у французькому Реймсі.

Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.

У першій партії українка вела 4:1, а в другій зі старту зробила брейк, однак для перемоги цього не вистачило.

Подрез за матч 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 4 брейки.

ITF W35, Reims
Реймс, Франція, хард
Призовий фонд: $30,000
Фінал, 5 жовтня

Александра Шубладзе (-) – Вероніка Подрез (Україна) 6:4, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. Подрез зіграла у найбільшому фіналі в дорослій кар'єрі.

Нагадаємо, що напередодні Вероніка Подрез впевнено обіграла француженку Кім Кіарелло у півфіналі турніру в Реймсі.

