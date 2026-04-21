Завацька з непростої перемоги стартувала на турнірі ITF у Швейцарії

Катаріна Завацька (237) здобула перемогу на старті турніру серії ITF W75 у швейцарському К'яссо. Українка в першому колі обіграла марокканку Ясмін Каббаж (353).

Гра тривала 2 години 33 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 6:0, 6:2.

За поєдинок Завацька 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок і зробила 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 11 (!) помилок на подачі та 3 брейки.

ITF W75, Chiasso

К'яссо, Швейцарія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 21 квітня

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Завацька зіграє з сильнішою в парі між румункою Міріам Булгару (211) та швейцаркою Ельзою Бонеллі (без рейтингу).

Нагадаємо, минулого тижня Катаріна Завацька дійшла до чвертьфіналу турніру аналогічної категорії у словенському Порторожі.