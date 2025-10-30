Українська правда
Визначився п'ятий учасник чоловічого Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 30 жовтня 2025, 16:45
Тейлор Фрітц
Getty images

Четверта ракетка світу Тейлор Фрітц кваліфікувався на чоловічий Підсумковий турнір, який з 9 по 16 листопада пройде в італійському Турині.

Запасу очок, набраного протягом сезону, вистачить Фрітцу для потрапляння до вісімки найкращих тенісистів поточного року, незалежно від того, як Тейлор виступить на останньому Мастерсі сезону, що відбувається цього тижня в Парижі.

30 жовтня американець зіграє матч третього кола проти Александра Бубліка (16, Казахстан).

Фрітц став п'ятим тенісистом, який уже кваліфікувався на Nitto ATP Finals, після іспанця Карлоса Алькараса, італійця Янніка Сіннера, німця Александра Звєрєва та серба Новака Джоковича.

Фрітц міг гарантувати собі участь у Підсумковому турнірі ще минулого тижня, але несподівано поступився французу Юго Умберу (24) у другому колі турніру серії АТР 500 у Базелі.

АТР Finals Підсумковий турнір ATP Тейлор Фрітц

