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Урсу побореться за титул на 15-тисячнику в Шарм-ель-Шейху

Станіслав Матусевич — 5 квітня 2025, 12:51
Урсу побореться за титул на 15-тисячнику в Шарм-ель-Шейху
Вадим Урсу
ATP

Вадим Урсу (474) вийшов у фінал турніру серії ITF М15 у єгипетському Шарм-ель-Шейху. У півфіналі він обіграв другого сіяного південноафриканця Кріса ван Віка (388).

Українець переміг за 1 годину 16 хвилин з рахунком 6:1, 6:3.

За матч Урсу 4 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 5 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 1 брейк.

ITF M15, Sharm Elsheikh
Шарм-ель-Шейх, Єгипет, хард
Призовий фонд: $15,000
Півфінал, 5 квітня

Вадим Урсу (Україна) – Кріс ван Вік (ПАР) 6:1, 6:3

Це була третя зустріч суперників, усі виграв українець. За перемогу на турнірі Урсу посперечається з сильнішим у матчі між Хемішем Стюартом (601, Велика Британія) та Кіріллом Ківатцевим (524, -).

Востаннє Урсу грав у фіналі 15-тисячника на початку грудня минулого року якраз у Шарм-ель-Шейху.

Нагадаємо, Олексій Крутих вийшов у фінал турніру серії ITF М25 у турецькій Анталії, розгромивши поляка Даніеля Міхальскі (346).

ITF World Tennis Tour Вадим Урсу

Вадим Урсу

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