Урсу побореться за титул на 15-тисячнику в Шарм-ель-Шейху
Вадим Урсу (474) вийшов у фінал турніру серії ITF М15 у єгипетському Шарм-ель-Шейху. У півфіналі він обіграв другого сіяного південноафриканця Кріса ван Віка (388).
Українець переміг за 1 годину 16 хвилин з рахунком 6:1, 6:3.
За матч Урсу 4 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 5 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 1 брейк.
Вадим Урсу (Україна) – Кріс ван Вік (ПАР) 6:1, 6:3
Це була третя зустріч суперників, усі виграв українець. За перемогу на турнірі Урсу посперечається з сильнішим у матчі між Хемішем Стюартом (601, Велика Британія) та Кіріллом Ківатцевим (524, -).
Востаннє Урсу грав у фіналі 15-тисячника на початку грудня минулого року якраз у Шарм-ель-Шейху.
Нагадаємо, Олексій Крутих вийшов у фінал турніру серії ITF М25 у турецькій Анталії, розгромивши поляка Даніеля Міхальскі (346).