17-річна Сушкова проведе другий фінал турніру WTT у професійній кар'єрі

17-річна українська тенісистка Антоніна Сушкова (1503) вийшла у другий для себе фінал у дорослому тенісі. У півфінальному матчі турніру WTT W15 у Шарм-ель-Шейху вона обіграла восьму сіяну швейцарку Айлін Самарджич (1079).

Гра тривала 2 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

За поєдинок Сушкова не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

WTT W15, Sharm El Sheikh

Шарм-ель-Шейх, Єгипет, грунт

Призовий фонд: $15,000

Півфінал, 10 жовтня

Антоніна Сушкова (Україна) – Айлін Самарджич (Швейцарія) 6:2, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. У фіналі змагань Сушкова зіграє проти четвертої сіяної "нейтральної" Юлії Перепехіної (772).

Антоніна другий тиждень поспіль дісталася до фіналу турніру в Шарм-ель-Шейху й спробує завоювати дебютний титул.

Нагадаємо, що 15-річна українка Поліна Скляр кваліфікувалася на юніорський Підсумковий турнір.