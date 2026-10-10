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17-річна Сушкова проведе другий фінал турніру WTT у професійній кар'єрі

Станіслав Матусевич — 10 жовтня 2026, 12:46
17-річна Сушкова проведе другий фінал турніру WTT у професійній кар'єрі
Антоніна Сушкова
btu.org.ua

17-річна українська тенісистка Антоніна Сушкова (1503) вийшла у другий для себе фінал у дорослому тенісі. У півфінальному матчі турніру WTT W15 у Шарм-ель-Шейху вона обіграла восьму сіяну швейцарку Айлін Самарджич (1079).

Гра тривала 2 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

За поєдинок Сушкова не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

WTT W15, Sharm El Sheikh
Шарм-ель-Шейх, Єгипет, грунт
Призовий фонд: $15,000
Півфінал, 10 жовтня

Антоніна Сушкова (Україна) – Айлін Самарджич (Швейцарія) 6:2, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. У фіналі змагань Сушкова зіграє проти четвертої сіяної "нейтральної" Юлії Перепехіної (772).

Антоніна другий тиждень поспіль дісталася до фіналу турніру в Шарм-ель-Шейху й спробує завоювати дебютний титул.

Нагадаємо, що 15-річна українка Поліна Скляр кваліфікувалася на юніорський Підсумковий турнір.

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