Подрез розгромила сьому сіяну на шляху до півфіналу турніру WTT у Франції

Вероніка Подрез (126) легко пройшла до півфіналу турніру серії WTT W75 у французькому Ле-Небурі. У чвертьфінальному матчі українська лідерка посіву розгромила сьому сіяну грекиню Марту Матулу (290).

Гра тривала 1 годину 1 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 6:1.

За матч Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця теж виконала 1 ейс і зробила 2 помилки на подачі, однак у її активі лише 2 брейки.

Зазначимо, що Матула за поєдинок не втримала жодної своєї подачі.

ITF W75, Le Neybourg

Ле-Небур, Франція, хард

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 18 вересня

Вероніка Подрез (Україна) – Марту Матула (Греція) 6:1, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Подрез зіграє проти четвертої сіяної чешки Анни Шишкової (196).

Нагадаємо, що напередодні Вероніка впевнено перемогла француженку Манон Арканьолі, яка не має рейтингу.