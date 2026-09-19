Подрез не реалізувала 6 матч-пойнтів і поступилася у півфіналі турніру WTT у Франції

Вероніка Подрез (126) не зуміла вийти у фінал турніру серії WTT W75 у французькому Ле-Небурі. У півфінальному поєдинку українська лідерка посіву у драматичному поєдинку поступилася четвертій сіяній чешці Анні Шишковій (196).

Гра тривала 2 години 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 5:7.

У другій партії Подрез вела 5:2 і двічі подавала на матч. Не реалізувавши два матч-пойнти, українка зрештою програла сет. У третій партії Вероніка була попереду 5:3, однак не реалізувала ще чотири матч-пойнти на прийомі та в підсумку поступилася.

За матч Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 10 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 9 ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 8 брейків.

ITF W75, Le Neybourg

Ле-Небур, Франція, хард

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 18 вересня

Вероніка Подрез (Україна) – Анна Шишкова (Чехія) 6:4, 5:7, 5:7

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що у другому колі змагань Вероніка впевнено перемогла француженку Манон Арканьолі, яка не має рейтингу, а у чвертьфіналі обіграла грекиню Марту Матулу (290).