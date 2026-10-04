Маштаков став чемпіоном турніру WTT у Хорватії

Український тенісист Микита Маштаков (505) став переможцем турніру серії WTT M15 у хорватському Шибенику, обігравши в фіналі швейцарця Ноа Лопеса (1318).

Гра тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:0, 6:4.

За поєдинок Маштаков 2 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 7 брейків. Його суперник не виконував ейсів, зробив 2 помилки на подачі та 3 брейки.

WTT M15, Sibenik

Шибеник, Хорватія, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 4 жовтня

Микита Маштаков (Україна) – Ноа Лопес (Швейцарія) 6:0, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. 27-річний Маштаков завоював четвертий для себе титул WTT у кар'єрі.

Нагадаємо, що востаннє Микита тріумфував на турнірі аналогічної категорії в австрійському Містельбаху в кінці серпня.