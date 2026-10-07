15-річна Скляр кваліфікувалася на юніорський Підсумковий турнір

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр виступить на юніорському Підсумковому турнірі World Tennis Tour Junior Finals-2026, який відбудеться з 21 по 25 жовтня в китайському Ченду.

Про це повідомляє Великий теніс України.

На турнір відібралися 8 найкращих юніорок за результатами сезону. Разом зі Скляр зіграють Сунь Сіньжань (Китай), Анна Пушкарьова (-), Яна Ковачкова (Чехія), Ксенія Єфремова (Франція), Джанае Престон (США), Марія Макарова (-) та Анастасія Цветкович (Сербія).

Учасниць розділять на дві групи по чотири тенісистки. Після трьох матчів групового етапу по дві найкращі гравчині з кожного квартету вийдуть до півфіналу й за олімпійською системою визначать переможницю.

Поліна Скляр проводить найкращий сезон у юніорській кар'єрі. У 2026 році 15-річна українка виграла два турніри категорії J200 – у Бенікарло та Хасково, дійшла до фіналу J300 у Бамберзі та півфіналу J500 в Оффенбаху. На юніорських турнірах Grand Slam Поліна зіграла в другому колі Australian Open і Ролан Гаррос, дійшла до півфіналу Вімблдона та третього кола US Open.

Скляр стане третьою українською тенісисткою в історії юніорського Підсумкового турніру і першою представницею України на цих змаганнях із 2019 року. У 2017 році Марта Костюк стала чемпіонкою турніру, а через два роки Дар'я Снігур дійшла до фіналу, де поступилася Діан Паррі.

Нагадаємо, що Поліна Скляр у складі дівочої збірної України у віковій категорії U-16 на початку листопада візьме участь у юніорському Кубку Біллі Джин Кінг.