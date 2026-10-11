17-річна Сушкова не зуміла завоювати перший титул WTT у кар'єрі

17-річна українська тенісистка Антоніна Сушкова (1503) поступилася у фіналі турніру WTT W15 в єгипетському Шарм-ель-Шейху "нейтральній" Юлії Перепехіній (772).

Гра тривала 2 години 38 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:4, 4:6.

За поєдинок Сушкова 1 раз подала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 8 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 9 брейків.

WTT W15, Sharm El Sheikh

Шарм-ель-Шейх, Єгипет, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 11 жовтня

Антоніна Сушкова (Україна) – Юлія Перепехіна (-) 5:7, 6:4, 4:6

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Сушкова другий тиждень поспіль дісталася до фіналу в Шарм-ель-Шейху, однак обидва рази поступилася у вирішальному матчі.

Нагадаємо, що 15-річна українка Поліна Скляр кваліфікувалася на юніорський Підсумковий турнір.