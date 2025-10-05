Українська правда
Велика несподіванка на Мастерсі в Шанхаї: четверта ракетка світу вилетів у третьому колі

Станіслав Матусевич — 5 жовтня 2025, 11:28
Велика несподіванка на Мастерсі в Шанхаї: четверта ракетка світу вилетів у третьому колі
Тейлор Фрітц
Четверта ракетка світу американець Тейлор Фрітц несподівано поступився у третьому колі Мастерсу в Шанхаї французу Джованні Мпетші Перрікару (37).

Гра тривала 1 годину 26 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

Rolex Shanghai Masters АТР 1000
Шанхай, Китай, хард
Призовий фонд: $10,897,410
Третє коло, 5 жовтня

Джованні Мпетші Перрікар (Франція)  Тейлор Фрітц (США) 6:4, 7:5

Суперники зустрічалися вдруге, рахунок зрівнявся, 1:1. У наступному колі змагань Мпетші Перрікар зіграє з Хольгером Руне (11, Данія).

22-річний француз вперше в кар'єрі вийшов у 1/8 Мастерсу.

Фрітц після важкої перемоги над угорцем Фабіаном Марожаном (52) у другому раунді турніру в Шанхаї скаржився на біль у нозі.

Нагадаємо, що напередодні дев'ятий сіяний Мастерсу в Шанхаї росіянин Карен Хачанов програв у другому колі 237 ракетці світу китайцю Шану Цзюньчену.

