Третя ракетка світу залишив Мастерс у Шанхаї після матчу третього кола
Александр Звєрєв
Getty Images
Чергова сенсація сталася на Мастерсі в китайському Шанхаї. Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв програв французу Артуру Ріндеркнеху (54).
Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 3:6, 2:6.
Rolex Shanghai Masters – АТР 1000
Шанхай, Китай, хард
Призовий фонд: $10,897,410
Третє коло, 6 жовтня
Артур Ріндеркнех (Франція) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:7(3), 7:5, 3:2, відмова Сіннера
Француз вдруге за сезон переміг Звєрєва. Влітку він здолав суперника у першому колі Вімблдона.
У наступному колі змагань Ріндеркнех зустрінеться з Їржі Легечкою (19, Чехія).
Нагадаємо, що напередодні друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер не зумів дограти матч третього раунду турніру в Шанхаї проти Таллона Грікспора (31, Нідерланди).