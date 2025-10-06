Українська правда
Третя ракетка світу залишив Мастерс у Шанхаї після матчу третього кола

Станіслав Матусевич — 6 жовтня 2025, 16:20
Александр Звєрєв
Чергова сенсація сталася на Мастерсі в китайському Шанхаї. Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв програв французу Артуру Ріндеркнеху (54).

Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 3:6, 2:6.

Rolex Shanghai Masters АТР 1000
Шанхай, Китай, хард
Призовий фонд: $10,897,410
Третє коло, 6 жовтня

Артур Ріндеркнех (Франція)  Александр Звєрєв (Німеччина) 6:7(3), 7:5, 3:2, відмова Сіннера

Француз вдруге за сезон переміг Звєрєва. Влітку він здолав суперника у першому колі Вімблдона.

У наступному колі змагань Ріндеркнех зустрінеться з Їржі Легечкою (19, Чехія).

Нагадаємо, що напередодні друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер не зумів дограти матч третього раунду турніру в Шанхаї проти Таллона Грікспора (31, Нідерланди).

