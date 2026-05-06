Завацька стартувала з перемоги над сьомою сіяною на турнірі ITF у Франції
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька (279) обіграла сьому сіяну представницю Бельгії Єлін Вандромм (179) на турнірі серії ITF W75 у французькому Сен-Годанс.
Гра тривала 2 години 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 7:6(3).
У другому сеті українці вдалося відігратися з рахунку 2:5.
За поєдинок Завацька не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 3 брейки.
ITF W75, Saint-Godens
Сен-Годанс, Франція, грунт
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 6 травня
Катаріна Завацька (Україна) – Єлін Вандромм (Бельгія) 6:2, 7:6(3)
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Завацька зіграє проти француженки Хлое Паке (277).
Нагадаємо, що в рейтингу WTA поточного тижня Катаріна Завацька опустилася на 42 позиції.