Завацька стартувала з перемоги над сьомою сіяною на турнірі ITF у Франції

Станіслав Матусевич — 6 травня 2026, 18:33
Катаріна Завацька (279) обіграла сьому сіяну представницю Бельгії Єлін Вандромм (179) на турнірі серії ITF W75 у французькому Сен-Годанс.

Гра тривала 2 години 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 7:6(3).

У другому сеті українці вдалося відігратися з рахунку 2:5.

За поєдинок Завацька не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 3 брейки.

ITF W75, Saint-Godens
Сен-Годанс, Франція, грунт
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 6 травня

Катаріна Завацька (Україна) – Єлін Вандромм (Бельгія) 6:2, 7:6(3)

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Завацька зіграє проти француженки Хлое Паке (277).

Нагадаємо, що в рейтингу WTA поточного тижня Катаріна Завацька опустилася на 42 позиції.

