Соболєва легко вийшла у півфінал турніру ITF в Угорщині

Анастасія Соболєва (219) без проблем перемогла Жибек Куламбаєву (322, Казахстан) у чвертьфіналі турніру серії ITF W75, що відбувається в угорському Секешфехерварі.

20-річна українка за 1 годину 12 хвилин обіграла суперницю з рахунком 6:1, 6:3.

Соболєва за гру не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 2 брейки.

ITF W75 Szekesfehervar

Секешфехервар, Угорщина, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 14 березня

Анастасія Соболєва (Україна) – Жибек Куламбаєва (Казахстан) 6:1, 6:3

Це була друга зустріч спортсменок, обидві виграла українка.

У наступному колі змагань Соболєва зіграє з переможницею пари Сінья Краус (191, Австрія) – Сара Бейлек (149, Чехія).

Незалежно від результату півфінальної зустрічі, Анастасія з наступного тижня підніметься у топ-200 рейтингу WTA.

Нагадаємо, напередодні Соболєва здолала у трисетовому матчі Тену Лукаш (281, Хорватія).