Соболєва легко вийшла у півфінал турніру ITF в Угорщині
Анастасія Соболєва (219) без проблем перемогла Жибек Куламбаєву (322, Казахстан) у чвертьфіналі турніру серії ITF W75, що відбувається в угорському Секешфехерварі.
20-річна українка за 1 годину 12 хвилин обіграла суперницю з рахунком 6:1, 6:3.
Соболєва за гру не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 2 брейки.
Анастасія Соболєва (Україна) – Жибек Куламбаєва (Казахстан) 6:1, 6:3
Це була друга зустріч спортсменок, обидві виграла українка.
У наступному колі змагань Соболєва зіграє з переможницею пари Сінья Краус (191, Австрія) – Сара Бейлек (149, Чехія).
Незалежно від результату півфінальної зустрічі, Анастасія з наступного тижня підніметься у топ-200 рейтингу WTA.
Нагадаємо, напередодні Соболєва здолала у трисетовому матчі Тену Лукаш (281, Хорватія).