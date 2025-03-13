Соболєва вийшла у чвертьфінал турніру ITF в Угорщині
Анастасія Соболєва (219) у трисетовому матчі перемогла Тену Лукаш (281, Хорватія) у другому колі турніру серії ITF W75, що відбувається в угорському Секешфехерварі.
20-річна українка за 2 години 56 хвилин обіграла суперницю з рахунком 7:6(6), 6:7(6), 6:4.
У першій партії Анастасія поступалася з рахунком 1:4, але змогла вирівняти становище і здобути перемогу на тай-брейку.
Поступалася Соболєва й у другому сеті 2:5 і так само перевела гру на тай-брейк, де удача посміхнулася Лукаш.
У вирішальній партії українці вдалося виграти два поспіль гейми за рахунку 4:4.
Соболєва за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 8 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 5 помилок на подачі та 7 брейків.
Анастасія Соболєва (Україна) – Тена Лукаш (Хорватія) 7:6(6), 6:7(6), 6:4
Це була друга зустріч тенісисток і друга трисетова перемога українки.
У наступному колі змагань Соболєва зіграє з переможницею пари Жибек Куламбаєва (322, Казахстан) – Чала Бююкакчай (335, Туреччина).
Нагадаємо, що у першому колі змагань в Угорщині Соболєва перемогла шосту сіяну Дар'ю Семеністую (160, Латвія).