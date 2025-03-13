Соболєва вийшла у чвертьфінал турніру ITF в Угорщині

Анастасія Соболєва (219) у трисетовому матчі перемогла Тену Лукаш (281, Хорватія) у другому колі турніру серії ITF W75, що відбувається в угорському Секешфехерварі.

20-річна українка за 2 години 56 хвилин обіграла суперницю з рахунком 7:6(6), 6:7(6), 6:4.

У першій партії Анастасія поступалася з рахунком 1:4, але змогла вирівняти становище і здобути перемогу на тай-брейку.

Поступалася Соболєва й у другому сеті 2:5 і так само перевела гру на тай-брейк, де удача посміхнулася Лукаш.

У вирішальній партії українці вдалося виграти два поспіль гейми за рахунку 4:4.

Соболєва за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 8 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 5 помилок на подачі та 7 брейків.

ITF W75 Szekesfehervar

Секешфехервар, Угорщина, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 13 березня

Анастасія Соболєва (Україна) – Тена Лукаш (Хорватія) 7:6(6), 6:7(6), 6:4

Це була друга зустріч тенісисток і друга трисетова перемога українки.

У наступному колі змагань Соболєва зіграє з переможницею пари Жибек Куламбаєва (322, Казахстан) – Чала Бююкакчай (335, Туреччина).

Нагадаємо, що у першому колі змагань в Угорщині Соболєва перемогла шосту сіяну Дар'ю Семеністую (160, Латвія).