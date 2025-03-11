Соболєва пробилася у друге коло турніру ITF в Угорщині

Анастасія Соболєва (219) у важкому матчі здолала шосту сіяну Дар'ю Семеністую (160, Латвія) у першому колі турніру серії ITF W75, що відбувається в угорському Секешфехерварі.

Українка за 2 години 28 хвилин здобула перемогу з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.

У вирішальній партії Анастасія поступалася з рахунком 3:5, але змогла виграти чотири гейми поспіль.

Соболєва за гру 5 разів подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 9 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 9 брейків.

ITF W75 Szekesfehervar

Секешфехервар, Угорщина, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 11 березня

Анастасія Соболєва (Україна) – Дар'я Семеністая (Латвія) 7:5, 3:6, 7:5

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному колі змагань Соболєва зіграє з переможницею пари Лаура Пігоссі (174, Бразилія) – Тена Лукаш (281, Хорватія).

Нагадаємо, минулого тижня у першому колі турніру аналогічної категорії в Трнаві Соболєва поступилася Далмі Гальфі з Угорщини.