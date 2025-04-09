Стародубцева та Подрез невдало стартували на 100-тисячнику в Іспанії

Юлія Стародубцева (103) і Вероніка Подрез (445) не змогли подолати перше коло на турнірі ITF W100 в іспанській Сарагосі.

Третя сіяна Стародубцева за півтори години поступилася німкені Кароліні Вернер (331) з рахунком 2:6, 4:6.

Подрез виграла перший сет у другої сіяної австралійки Олівії Гадецкі (98), проте у двох наступних нічого не змогла протиставити суперниці – 7:5, 1:6, 1:6.

ITF W100 Zaragoza

Сарагоса, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $100,000

Перше коло, 9 квітня

Кароліна Вернер (Німеччина) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:4

Олівія Гадецкі (Австралія) – Вероніка Подрез (Україна) 5:7, 6:1, 6:1

Стародубцева цього року виграла лише 3 матчі з 13. У жодному матчі в основі турнірів рівня WTA перемогти їй не вдалося.

18-річна Подрез вперше зіграла в основі 100-тисячника і вдруге мала змогу зіграти з представницею топ-100 світового рейтингу.

Нагадаємо, що у фіналі кваліфікації турніру в Сарагосі Подрез перемогла іншу українку, Олександру Олійникову (267).