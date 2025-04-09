Стародубцева та Подрез невдало стартували на 100-тисячнику в Іспанії
Юлія Стародубцева (103) і Вероніка Подрез (445) не змогли подолати перше коло на турнірі ITF W100 в іспанській Сарагосі.
Третя сіяна Стародубцева за півтори години поступилася німкені Кароліні Вернер (331) з рахунком 2:6, 4:6.
Подрез виграла перший сет у другої сіяної австралійки Олівії Гадецкі (98), проте у двох наступних нічого не змогла протиставити суперниці – 7:5, 1:6, 1:6.
Кароліна Вернер (Німеччина) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:4
Олівія Гадецкі (Австралія) – Вероніка Подрез (Україна) 5:7, 6:1, 6:1
Стародубцева цього року виграла лише 3 матчі з 13. У жодному матчі в основі турнірів рівня WTA перемогти їй не вдалося.
18-річна Подрез вперше зіграла в основі 100-тисячника і вдруге мала змогу зіграти з представницею топ-100 світового рейтингу.
Нагадаємо, що у фіналі кваліфікації турніру в Сарагосі Подрез перемогла іншу українку, Олександру Олійникову (267).