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18-річна Подрез вперше у кар'єрі пройшла в основну сітку 100-тисячника ITF

Станіслав Матусевич — 8 квітня 2025, 15:45
18-річна Подрез вперше у кар'єрі пройшла в основну сітку 100-тисячника ITF
Вероніка Подрез
Getty images

Вероніка Подрез (445) вперше у кар'єрі зіграє в основній сітці турніра серії ITF W100. 18-річна тенісистка пройшла кваліфікацію на грунтових змаганнях в іспанській Сарагосі.

Напередодні у півфіналі кваліфікації Подрез обіграла господарку кортів Альбу Рей Гарсію (717) з рахунком 6:4, 6:2.

У вівторок, 8 квітня, Вероніка у матчі за вихід до основної сітки в українському дербі перемогла Олександру Олійникову (267) 6:3, 6:4.

Суперниця Подрез в основі стане відома пізніше у вівторок, після закінчення усіх матчів кваліфікації.

Нагадаємо, що минулого тижня Вероніка Подрез зупинилася у другому колі 50-тисячника у французькому Нанті.

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