18-річна Подрез вперше у кар'єрі пройшла в основну сітку 100-тисячника ITF
Вероніка Подрез
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Вероніка Подрез (445) вперше у кар'єрі зіграє в основній сітці турніра серії ITF W100. 18-річна тенісистка пройшла кваліфікацію на грунтових змаганнях в іспанській Сарагосі.
Напередодні у півфіналі кваліфікації Подрез обіграла господарку кортів Альбу Рей Гарсію (717) з рахунком 6:4, 6:2.
У вівторок, 8 квітня, Вероніка у матчі за вихід до основної сітки в українському дербі перемогла Олександру Олійникову (267) – 6:3, 6:4.
Суперниця Подрез в основі стане відома пізніше у вівторок, після закінчення усіх матчів кваліфікації.
Нагадаємо, що минулого тижня Вероніка Подрез зупинилася у другому колі 50-тисячника у французькому Нанті.