Подрез не змогла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Франції
Вероніка Подрез
Тенісний портал України
18-річна Вероніка Подрез (462) поступилася у другому колі турніру серії ITF W50 у французькому Нанті першій сіяній австралійці Талії Гібсон (153).
Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.
ITF W50 Nantes
Нант, Франція, хард
Призовий фонд: $40,000
Друге коло, 2 квітня
Талія Гібсон (Австралія) – Вероніка Подрез (Україна) 6:4, 6:2
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Гібсон зіграє проти Мії Поганкової (513, Словаччина).
Нагадаємо, що напередодні Подрез перемогла у першому колі турніру в Нанті косоварку Арлінду Рушіті (477).