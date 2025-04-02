Подрез не змогла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Франції

18-річна Вероніка Подрез (462) поступилася у другому колі турніру серії ITF W50 у французькому Нанті першій сіяній австралійці Талії Гібсон (153).

Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

ITF W50 Nantes

Нант, Франція, хард

Призовий фонд: $40,000

Друге коло, 2 квітня

Талія Гібсон (Австралія) – Вероніка Подрез (Україна) 6:4, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Гібсон зіграє проти Мії Поганкової (513, Словаччина).

Нагадаємо, що напередодні Подрез перемогла у першому колі турніру в Нанті косоварку Арлінду Рушіті (477).