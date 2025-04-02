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Подрез не змогла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Франції

Станіслав Матусевич — 2 квітня 2025, 18:00
Подрез не змогла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Франції
Вероніка Подрез
Тенісний портал України

18-річна Вероніка Подрез (462) поступилася у другому колі турніру серії ITF W50 у французькому Нанті першій сіяній австралійці Талії Гібсон (153).

Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

ITF W50 Nantes
Нант, Франція, хард
Призовий фонд: $40,000
Друге коло, 2 квітня

Талія Гібсон (Австралія) – Вероніка Подрез (Україна) 6:4, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Гібсон зіграє проти Мії Поганкової (513, Словаччина).

Нагадаємо, що напередодні Подрез перемогла у першому колі турніру в Нанті косоварку Арлінду Рушіті (477).

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