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Єсипчук стала переможницею турніру WTT у парному розряді

Станіслав Матусевич — 24 жовтня 2026, 12:22
Єсипчук стала переможницею турніру WTT у парному розряді
Дар'я Єсипчук
btu.org.ua

Українська тенісистка Дар'я Єсипчук разом із француженкою Люсі Нгуєн Тан стали чемпіонками турніру серії WTT W35, який проходив італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У фіналі першій сіяні обіграли дует Маріанна Аргірокастріті (Греція)/Лусія Кортес Льорка (Іспанія).

Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

ITF W15, Santa Margherita di Pula
Санта-Маргерита-ді-Пула, Італія, грунт
Призовий фонд: $30,000
Фінал парного розряду, 24 жовтня

Дар'я Єсипчук (Україна)/Люсі Нгуєн Тан (Франція) Маріанна Аргірокастріті (Греція)/Лусія Кортес Льорка (Іспанія) 6:3, 6:3

21-річна Єсипчук здобула десятий парний титул рівня WTT у 22 проведених фіналах. Поточного сезону українка втретє стала чемпіонкою змагань цього рівня (9 фіналів).

Нагадаємо, що інша українка, Дар'я Лопатецька, вийшла в фінал одиночного розряду на турнірі серії WTT W15 у чеських Карлових Варах.

парний розряд Дар'я Єсипчук WTT

Дар'я Єсипчук

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