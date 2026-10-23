Лопатецька вийшла в фінал турніру WTT у Карлових Варах

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька (1123) вийшла у фінал турніру серії WTT W15 у чеських Карлових Варах після впевненої півфінальної перемоги над третьою сіяною німкенею Лолою Гіца (738).

Поєдинок тривав 1 годину 5 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2.

За матч Лопатецька 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця теж виконала 1 ейс і зробила 3 помилки на подачі, але спромоглася лише на 2 брейки.

WTT W15, Karlovy Vary

Карлові Вари, Чехія, хард

Призовий фонд: $15,000

Півфінал, 23 жовтня

Дар'я Лопатецька (Україна) – Лола Гіца (Німеччина) 6:2, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань українка зіграє проти переможниці чеського дербі між Павлою Швіглеровою та Катержиною Заїчковою, які не мають рейтингу.

Нагадаємо, що 23-річна Лопатецька у серпні поточного року повернулася до професійних виступів після перерви у 2,5 роки, пов'язаної з травмою.