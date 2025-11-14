Українська правда
Соболєва та Єсипчук завершили виступи на турнірі ITF у Португалії

Станіслав Матусевич — 14 листопада 2025, 20:14
Анастасія Соболєва
Instagram Анастасії Соболєвої

Анастасія Соболєва (273) та Дар'я Єсипчук (796) без шансів програли свої матчі на турнірі серії ITF W50, що проходить у португальському Фуншалі.

Сьома сіяна Соболєва у чвертьфіналі не впоралася з першим номером посіву німкенею Тамарою Корпач (151) – 0:6, 3:6.

Єсипчук поступилася відомій росіянці Еріці Андрєєвій (264) у поєдинку другого кола турніру, який був перенесений через дощ. Рахунок зустрічі 2:6, 3:6.

ITF W50, Funchal
Фуншал, Португалія, хард
Призовий фонд: $40,000
Друге коло, 14 листопада

Еріка Андрєєва (-) – Дар'я Єсипчук (Україна) 6:2, 6:3

Чвертьфінал, 14 листопада

Тамара Корпач (Німеччина) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:0, 6:3

Нагадаємо, що напередодні Соболєва в матчі другого кола обіграла Сару Ланса (1430, Португалія), а Єсипчук у стартовому поєдинку змагань була сильнішою за Ану Філіпу Сантуш (971, Португалія).

ITF Анастасія Соболєва Дар'я Єсипчук

