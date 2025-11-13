Соболєва та Єсипчук розгромили своїх суперниць на турнірі ITF у Португалії

Анастасія Соболєва (273) та Дар'я Єсипчук (796) легко виграли свої поєдинки на турнірі серії ITF W50, що проходить у португальському Фуншалі.

13 листопада сьома сіяна Соболєва провела матч другого кола проти місцевої спортсменки Сари Ланса (1430) і перемогла з рахунком 6:3, 6:1.

Того ж дня Єсипчук розгромила ще одну представницю Португалії Ану Філіпу Сантуш (971) – 6:1, 6:0. Однак це був матч лише першого раунду змагань, який був перенесений з середи на четвер через дощ.

ITF W50, Funchal

Фуншал, Португалія, хард

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 13 листопада Дар'я Єсипчук (Україна) – Ана Філіпа Сантуш (Португалія) 6:1, 6:0

Друге коло, 13 листопада

Анастасія Соболєва (Україна) – Сара Ланса (Португалія) 6:3, 6:1

У наступному колі змагань Єсипчук зіграє проти відомої росіянки, шостої сіяної Еріки Андрєєвої (264). Соболєва ж поміряється силами з переможницею німецького протистояння між першою сіяною Тамарою Корпач (151) та Номою Ноха Акуге (306).

Нагадаємо, що напередодні у стартовому матчі турніру в Фуншалі Соболєва обіграла росіянку Мілану Жабраїлову (688).