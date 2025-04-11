Соболєва зіграє у півфіналі турніру ITF в Італії
Анастасія Соболєва (204) вийшла у півфінал турніру серії ITF W35, що проходить в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула.
У чвертьфінальному матчі перша сіяна на змаганні українка за 1 годину 40 хвилин перемогла болгарку Єлізару Янєву (784) з рахунком 6:4, 6:4.
Соболєва за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків з 15 можливостей. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 3 брейків.
Анастасія Соболєва (Україна) – Єлізара Янєва (Болгарія) 6:4, 6:4
Це була перша зустріч суперниць. У півфіналі Анастасія зіграє проти переможниці матчу між четвертою сіяною Патріцією Марією Циг (217, Румунія) та Лаурою Хієтарантою (447, Фінляндія).
Нагадаємо, що напередодні у поєдинку другого кола Соболєва у трьох партіях переграла німкеню Катаріну Хобгарскі (360).