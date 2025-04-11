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Соболєва зіграє у півфіналі турніру ITF в Італії

Станіслав Матусевич — 11 квітня 2025, 13:46
Соболєва зіграє у півфіналі турніру ITF в Італії
Анастасія Соболєва
UTF

Анастасія Соболєва (204) вийшла у півфінал турніру серії ITF W35, що проходить в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула.

У чвертьфінальному матчі перша сіяна на змаганні українка за 1 годину 40 хвилин перемогла болгарку Єлізару Янєву (784) з рахунком 6:4, 6:4.

Соболєва за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків з 15 можливостей. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 3 брейків.

ITF W35, Santa Margherita di Pula
Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт
Призовий фонд: $30,000
Чвертьфінал, 11 квітня

Анастасія Соболєва (Україна) – Єлізара Янєва (Болгарія) 6:4, 6:4

Це була перша зустріч суперниць. У півфіналі Анастасія зіграє проти переможниці матчу між четвертою сіяною Патріцією Марією Циг (217, Румунія) та Лаурою Хієтарантою (447, Фінляндія).

Нагадаємо, що напередодні у поєдинку другого кола Соболєва у трьох партіях переграла німкеню Катаріну Хобгарскі (360).

ITF Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

Соболєва вийшла у чвертьфінал турніру ITF в Італії
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