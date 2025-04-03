Соболєва не змогла дограти матч другого кола на турнірі WTA в Анталії

Анастасія Соболєва не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 125 в турецькій Анталії.

У матчі другого кола українка зустрічалася з китаянкою Чжен Вушуан і після 2 годин 6 хвилин гри за рахунку 6:3, 3:6, 0:3 відмовилася від продовження боротьби через травму ноги.

Соболєва могла виграти у двох сетах, проте не реалізувала жодного з 9 брейк-пойнтів у другій партії й зрештою віддала свою подачу.

Анастасія за матч 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилоки та зробила 2 брейки з 20 (!) можливостей. На рахунку її суперниці 1 ейс, 4 помилки на подачі та 4 брейки.

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Друге коло, 3 квітня

Чжен Вушуан (278, Китай) – Анастасія Соболєва (207, країна) 3:6, 6:3, 3:0, відмова Соболєвої

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань китаянка зіграє з переможницею матчу Єлена Пріданкіна (188, -) – Тара Вурт (307, Хорватія).

Нагадаємо, що напередодні в Анталії Соболєва розгромила у матчі першого кола туркеню Чалу Бююкакчай (333).