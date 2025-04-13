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Соболєва стала чемпіонкою турніру ITF в Італії

Станіслав Матусевич — 13 квітня 2025, 13:40
Соболєва стала чемпіонкою турніру ITF в Італії
Анастасія Соболєва
btu.org.ua

Анастасія Соболєва (204) стала переможницею турніру серії ITF W35, що проходив у італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула.

У вирішальній грі перша сіяна українка за 2 години 6 хвилин обіграла француженку Емму Лене (447) з рахунком 6:0, 3:6, 6:2.

Соболєва за гру 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 4 помилки на подачі та 3 брейки.

ITF W35, Santa Margherita di Pula
Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт
Призовий фонд: $30,000
Фінал, 13 квітня

Анастасія Соболєва (Україна) – Емма Лене (Франція) 6:0, 3:6, 6:2

Суперниці зустрічалися вперше.

Це восьмий титул рівня ITF у кар'єрі Соболєвої та перший з квітня минулого року, коли вона виграла два поспіль змагання W35 у тій-таки Санта-Маргеріта-ді-Пула.

На поточному турнірі Анастасія на шляху до фіналу послідовно обіграла Федеріку Сакко (873, Італія), Катаріну Хобгарскі (360, Німеччина), Єлізару Янєву (784, Болгарія) та Лауру Хієтаранту (447, Фінляндія).

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