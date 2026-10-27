Соболєва поступилася восьмій сіяній на старті турніру WTA в Італії

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (166) поступилася восьмій сіяній швейцарці Сюзан Бандеккі (149) у першому колі турніру серії WTA 125 в італійському Курмайорі.

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 2:6.

За матч Соболєва не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та зробила 1 брейк. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейків.

Valle D'Aosta Ladies Open 2026 – WTA 125

Курмайор, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 27 жовтня

Анастасія Соболєва (Україна) – Сюзан Бандеккі (Швейцарія) 3:6, 2:6

Тенісистки зустрічалися втретє, українка перемогла лише раз.

На турнірі в Курмайорі продовжує виступи Єлизавета Котляр (353), яка подолала кваліфікацію й у першому колі основной сітки зіграє з італійкою Лаурою Майр (441).